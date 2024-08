Protocole du Cap Manuel : « Serions-nous dans une République des dealers et non des leaders ? » Mamoudou Ibra Kane

« Et le deal éclata au grand jour ! » Une réaction de Mamoudou Ibra Kane, suite aux révélations du journal Jeune Afrique sur « l’accord secret conclu entre Macky Sall et Ousmane Sonko ».

Le leader du Mouvement citoyen « DEMAIN C’EST MAINTENANT », sur X, a fait part de ses impressions sur les discussions qui ont conduit à la libération, en pleine campagne électorale de l’actuel Président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

« Et le deal éclata au grand jour ! Serions-nous dans une République des dealers et non des leaders ? Le peuple pris en otage, sert de faire-valoir et de voile. Voici le fameux protocole du Cap Manuel selon Jeune Afrique« , a-t-il posté sur X.