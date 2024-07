Procès en appel tuerie Boffa-Bayotte : La défense optimiste pour la libération de René Capain et Oumar Ampoye

À l’issue des plaidoiries en appel dans l’affaire de la tuerie de Boffa-Bayotte, la défense a exprimé son satisfécit de la nouvelle tournure du procès, après deux jours d’audience en appel. Maitre Ciré Clédor Ly s’est dit satisfait du fait que l’accusation l’ait rejoint sur deux points fondamentaux.

L’accusation a reconnu que des éléments du délit n’étaient pas établis, selon Me Ly : la sortie irrégulière de correspondances et la participation à un mouvement insurrectionnel. Deux points fondamentaux pour lesquels l’accusation a rejoint la défense.

Maitre Ciré Clédor Ly espère ainsi que les juges vont suivre ce raisonnement qui est purement juridique. L’avocat ajoute que le droit a été dit du côté de l’accusation comme du côté du collectif de la défense et que c’est un beau procès.

Concernant les délits de complicité de tentative d’assassinat, de complicité d’assassinat et d’association de malfaiteurs, le ministère public a maintenu sa position. Cependant, Me Ciré Clédor Ly révèle que le représentant du ministère public, dans son réquisitoire, n’a fait que reprendre le procès-verbal de police établi dans « des conditions catastrophiques de violations des Droits de l’homme et des violations des droits des personnes détenues avec des violences et avec des tortures et de mauvais traitements, et même sur les familles, dont la femme de René Capain Basséne ».

Le ministère public n’ayant pu balayer les arguments de la défense, d’après l’avocat, « les juges retiendront les arguments de la défense, du point de vue du droit ».

De ce fait, l’avocat espère que l’acquittement est sur la bonne voie pour ses clients.

Autre point qui conforte Me Ciré Clédor Ly : l’accusation a fini par reconnaitre que rien n’établit que « ce procès n’est pas celui du MFDC. Alors que les premiers juges ont répété à chaque fois qu’il a été jugé que c’est le MFDC qui était responsable. Il est établi que c’est le MFDC qui est responsable. Il est établi, il n’est pas contesté que c’est le MFDC ». Et de ce point de vue, si l’accusation dit que rien n’établit que c’est le mouvement rebelle de Casamance, il va s’en dire que rien n’implique César Atoute Badiate. Il ne peut y avoir d’intelligence ou de complicité dans ces faits, a indiqué Me Ciré Clédor Ly. Pour qui René Capain Basséne et Oumar Ampoye Bodian, deux innocents dans cette affaire de la tuerie de Boffa-Bayotte, doivent retrouver leurs familles.

Le délibéré a été prévu pour le 29 août 2024.