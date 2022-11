Première réaction d’Ousmane Sonko après son audition

Dans un post, le leader du parti Pastef Les Patriotes a indiqué que son audition qui vient de se terminer s’est très bien passée. Mais dénonce l’interpellation de sa garde rapprochée.

“Mon audition a pris fin et s’est très très bien déroulée”, a d’emblée écrit Ousmane Sonko.

Le président de Pastef poursuit : « Cependant, la gendarmerie de Macky Sall et Moussa Fall a attendu que je sois dans le bureau du Doyen des juges avec mes avocats pour kidnapper tous les éléments de ma sécurité et les conduire à Mbour, me laissant sans protection. Cette énième forfaiture ne passera pas. »

Accusé de viols répétés par Adji Sarr, une ex-employée d’un salon de massage. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 et maire de Zighuinchor, Ousmane Sonko, était convoqué ce jeudi par le doyen des juges Oumar Maham Diallo pour être entendu sur le fond du dossier.