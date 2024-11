Moussa Sonko, le commandant de la brigade de gendarmerie de Pété, dans le département de Podor, a été victime d’un malaise. Walf Quotidien, qui donne l’information, précise qu’il a perdu la vie en se rendant à son lieu de travail. Évacué au centre de santé de la commune, il a perdu la vie avant qu’on ne lui administre les premiers soins, poursuit la même source. Qui, citant des sources au niveau de la gendarmerie, confie que l’inhumation est prévue ce jeudi matin, à Ziguinchor.

«Le Commandant Moussa Sonko incarnait les principes républicains et avait un sens aigu de la responsabilité. Il a été tout au long de sa vie, et de sa riche carrière, un homme intègre. Un homme de vision et surtout d’action. Sa belle carrière très variée au service de la République, et de sa communauté, en est une parfaite illustration», témoignent ses proches collaborateurs dans les colonnes du journal.