Drame à Taredji au Podor : Une collision meurtrière fait deux victimes

La route a, une fois de plus, été le théâtre d’un drame. Jeudi dernier, un grave accident s’est produit près de Taredji, dans le département de Podor, causant la mort de deux personnes.

Selon les informations rapportées par Sud Quotidien, la collision impliquait un bus postal assurant la liaison entre Saint-Louis et Podor et une moto routière. L’accident, survenu au croisement de Taredji, a été d’une rare violence, entraînant des pertes humaines et d’importants dégâts.

Les circonstances exactes du drame restent à préciser, mais cet énième accident rappelle l’urgence d’une meilleure régulation de la circulation et du respect des règles de sécurité routière.