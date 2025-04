Il est le père de Aliou et Alassane Bâ et l’oncle de Ibrahima Fall et Abdourahmane Sow. Amadou Bâ est inconsolable. Ses deux garçons et ses neveux sont morts noyés dans un canal qui irriguent des casiers agricoles situés au quartier Diégué Fresbé à Podor. Le drame est survenu vendredi dernier, vers 15 heures. Joint au téléphone par L’Observateur, il crie sa douleur. Nous vous proposons ci-dessous son témoignage.

«Je suis en train de traverser des moments pénibles. J’ai vraiment mal, j’ai perdu en un après-midi quatre personnes qui m’étaient très chères. C’est connu, je suis très proche de mes enfants. Ils étaient très attachés à moi. Ils étaient toujours avec moi. Ils me tenaient compagnie. C’est dur, intenable et dramatique, mais je m’en remets à Dieu. Je suis un musulman donc je ne peux pas échapper à mon destin, mais force est de reconnaître que les circonstances de la mort de mes enfants et neveux sont tragiques et atroces. Ma famille n’oubliera jamais ce drame.

«Les mères des enfants sont plus affectées. Elles refusent de s’alimenter et passent tout leur temps à pleurer. Je comprends leur situation, car moi qui suis un homme, je suis inconsolable. Je peine toujours à m’expliquer ce drame. Les enfants de notre famille ne fréquentaient jamais ce canal. Notre maison fait face au fleuve et aucun parmi eux n’y va, a fortiori au canal distant de 100 mètres. Les quatre avaient rendez-vous avec la mort sinon, ils n’auraient jamais été dans cet endroit. D’ailleurs, le jour des faits, lorsque j’ai remarqué leur absence, je pensais qu’ils se trouvaient dans les chambres de leurs mamans respectives.»