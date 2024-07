Une photo de Lionel Messi en compagnie de Lamine Yamal bébé devient…

Le père du jeune et très talentueux international espagnol Lamine Yamal a publié sur les réseaux sociaux une photo de son fils encore bébé en compagnie de sa future idole, Lionel Messi, lui rendant visite. Cette image est rapidement devenue virale.

« Le début de deux légendes ». C’est ce que le père de Lamine Yamal a écrit en description d’une photo publiée ce jeudi sur Instagram. La photo datée de la fin des années 2000 (Yamal est né en 2007) est rapidement devenue virale. Elle montre Lionel Messi jeune, aux cheveux longs et souriant, qui avait 20 ans à l’époque, s’occupant d’un bébé, Lamine Yamal, dans une baignoire en plastique pleine de bulles pendant que sa mère le baigne.

Les commentaires ont rapidement afflué sur le réseau social et des fans imaginent que Messi était en train de « transmettre ses pouvoirs » à Yamal. Le jeune Espagnol a fait ses débuts avec le Barça à 15 ans, un an de moins que Messi. Les socios barcelonais ont aussi souligné toutes les points communs entre les deux hommes : les deux ont été formés à La Masia, sont gauchers et ont commencé le football sur la droite de l’attaque.

La photo a été prise par le père de Lamine Yamal lors d’une opération de solidarité des joueurs du Barça. Chaque année, les joueurs posaient pour un calendrier. Et cette année-là, Lionel Messi avait participé à l’opération, se laissant photographier avec le bébé… aujourd’hui appelé à devenir son successeur chez les Blaugranas.