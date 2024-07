FC Barcelone : Après son Euro fabuleux, Lamine Yamal fait une demande aux…

Tout juste vainqueur de l’Euro 2024 avec l’Espagne et grand espoir du FC Barcelone, Lamine Yamal pourrait rapidement obtenir une revalorisation salariale. Son agent, Jorge Mendes, travaillerait déjà pour atteindre cet objectif et aurait reçu des garanties du président Laporta.

Point faible? Trop fort! Révélation de l’Euro et vainqueur du tournoi continental au lendemain de ses 17 ans, Lamine Yamal a déjà mis l’Europe et le monde du football à ses pieds. L’entourage de la pépite formée à la Masia voudrait en profiter pour négocier un nouveau contrat avec le Barça.

Lié avec le club catalan jusqu’en juin 2026, l’ailier dispose déjà d’un pré-accord privé pour étendre son bail jusqu’en 2030. Le tout avec une clause libératoire fixée à un milliard d’euros. Mais selon les informations du journal Sport, Jorge Mendes voudrait redéfinir les contours de ce futur contrat. Négocié avant son Euro, le prochain salaire de Lamine Yamal ne serait déjà plus en adéquation avec son niveau selon son représentant.

Laporta aurait promis un effort financier

Monstre de précocité, Lamine Yamal fait déjà partie des titulaires indiscutables du Barça après une seule saison pleine. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives en 50 apparitions toutes compétitions confondues en 2023-2024, le nouveau phénomène de la Roja enchaîne les records et son agent voudrait que cela se traduise par une revalorisation salariale.

Toujours selon le quotidien catalan, le président du club blaugrana Joan Laporta aurait déjà promis à Jorge Mendes de faire un effort financier pour satisfaire le clan Yamal et lui offrir des émoluments plus conformes à ses récentes performances.

Il reste un peu moins d’un an avant que le pré-accord signé pour le jeune prodige soit actif, le 13 juillet 2025, jour de ses 18 ans. D’ici-là, et cette prolongation jusqu’en 2030, le Barça n’est pas à l’abri de voir l’entourage de Lamine Yamal en remettre en question les conditions, voire de chercher une autre aventure… dans une équipe susceptible de sortir le chéquier pour le persuader de quitter sa Catalogne natale et son club de toujours.