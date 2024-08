« Permis international délivré en Gambie mais volé » : Ce que Sidy Diop a confié aux enquêteurs

Sidy Diop, poursuivi pour défaut de permis de conduire et d’assurance, a été placé sous mandat de dépôt après son face à face avec le Procureur Le chanteur sera jugé lundi devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar.

« Dans la nuit du 19 août 2024 vers 01 h 30, une patrouille de la gendarmerie avait effectué un contrôle routier sur un véhicule particulier de marque Benz conduit par l’artiste-chanteur Sidy Diop. Au cours du contrôle, il a été constaté que ce dernier ne détenait pas un permis de conduire et le véhicule immatriculé en Gambie, présentait un passavant expiré. L’assurance faisait aussi défaut », rembobine Libération. Repris par le journal, le mis en cause a reconnu les faits face aux enquêteurs : « J’avais quitté mon domicile de Nord-Foire pour aller à la station Edk de Pikine pour m’acheter à manger. Je conduisais le véhicule particulier dont l’attestation d’assurance et le passavant étaient expirés. Me concernant, je n’étais pas en possession d’un permis de conduite. »

Mais, a-t-il été une fois titulaire d’un permis ? Sidy Diop répond qu’il « n’est pas titulaire d’un permis national » mais assure « posséder un permis de conduire international obtenu dans le cadre de [ses] tournées européennes. Par contre, il prétend que celui-ci lui a été volé dans son véhicule. Sauf que, souffle le quotidien d’information, il n’a pas été en mesure d’apporter les preuves de ses explications surtout « en l’absence de déclaration de vol ou de plainte ». « Non pas encore, je viens de revenir d’une tournée, et je m’étais engagé à le [déclarer le vol] faire cette semaine qui débute », a-t-il soutenu à la place.

Soupçonneux, les gendarmes reviennent à la charge, lui demandant « comment se fait-il qu’il soit titulaire d’un permis international sans au préalable avoir le permis national ? » « On me l’a délivré en Gambie », lance l’artiste. Étonnés, les gendarmes lui font savoir que « même en Gambie, pour disposer d’un permis international, il faudrait d’abord avoir un permis national comme c’est le cas au Sénégal ». « J’ai directement obtenu le permis international », maintient Sidy Diop. Qui ne parvient toutefois pas à présenter « les références » du permis international qu’il dit posséder.

«Je vais contacter le gars qui me l’a vendu aux fins de produire les papiers du véhicule. J’ajouterais que le gars m’a vendu le véhicule sous réserve. Par ailleurs, j’ai eu à utiliser d’autres véhicules dans le passé et je n’ai jamais été confronté à ce genre d’incident. En temps normal, je dispose d’un chauffeur », a-t-il confessé.