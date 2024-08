Le Magal de Touba, un événement religieux majeur, présente des risques sanitaires, surtout dans un contexte où l’épidémie de la variole du singe menace le Sénégal. Pour prévenir tout problème, les autorités sanitaires ont pris les mesures nécessaires.

Le Directeur régional de la santé de Diourbel, Dr Mamadou Dieng, signale qu’« aucun cas n’a été signalé à Touba » et précise que des « mesures pour éviter l’arrivée de la maladie au Sénégal, notamment dans la Cité religieuse, durant cette période de Magal ».

Il ajoute : « Vous savez, les dispositions, c’est d’abord les mesures préventives basées sur la communication pour des comportements favorables à un meilleur état de santé. C’est vraiment d’éviter de manipuler les cadavres d’animaux sauvages. Éviter aussi de manger de la viande de brousse. Éviter aussi d’être en contact avec des animaux sauvages qui peuvent être des porteurs du virus ».

En plus de cela, poursuit-il, des « mesures sanitaires ont été instaurés pour « prévenir tous les risques sanitaires liés au contexte du Grand Magal qui est un très grand rassemblement qui requiert des préparatifs pour les urgences et pour fournir des services, car de nombreuses personnes auront besoin de soins », a précisé Dr Dieng.

Près de 6 000 professionnels de la santé déployés

Dans le cadre des mesures sanitaires, Mamadou Dieng, a annoncé le renforcement des services d’urgence en plaçant plusieurs ambulances médicalisées dans les lieux de rassemblement, surtout autour de la Grande Mosquée.

« Nous allons aussi travailler avec le SAMU pour la prise en charge des urgences et le transfert vers les structures de référence. Nous avons partagé des plans avec le SAMU pour, en cas d’urgence, voir comment gérer les urgences. Et nous avons renforcé les capacités des hôpitaux pour la prise en charge des urgences. Donc, tous les hôpitaux ont été dotés en ressources humaines pour accroître leurs capacités de prise en charge. Nous travaillons aussi à augmenter les capacités des laboratoires et des services d’appui au diagnostic, notamment la radio, le scanner. On a fait la maintenance à ces outils d’appui au diagnostic. On a fait la maintenance, on a fait des dotations, notamment des dotations d’entrants pour qu’il n’y ait pas de ruptures », a affirmé le Directeur régional de la santé de Diourbel.

Pour garantir une couverture sanitaire efficace pendant le Magal, près de 6 000 professionnels de la santé, y compris infirmiers, sages-femmes, médecins généralistes, urgentistes, spécialistes, cardiologues, neurologues et gynécologues, seront mobilisés.

« Donc nous allons mettre en place 186 points de services pour prendre en charge les pèlerins. Nous déploierons aussi des unités mobiles à Bambey et surtout à Touba, le long de l’autoroute », a ajouté Dr Dieng.