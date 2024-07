Passeports diplomatiques : un ex-allié de Macky Sall bloqué à…

En avril dernier, Adji Mergane Kanouté, députée de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dénonçait un « manque d’élégance » du nouveau régime avec les restrictions sur les passeports diplomatiques.

Les Échos révèle dans son édition de ce mardi 23 juillet que l’ancien directeur de Cabinet de Me Abdoulaye Wade a été bloqué à l’aéroport.

Le journal, narrant la mésaventure vécue par Pape Samba Mboup, révèle que ce dernier, « qui devait se rendre en France pour son rendez-vous médical, a vu son passeport diplomatique confisqué par la police des frontières. »

Heureusement pour l’ex-allié de Macky Sall, souffle le quotidien d’information, le document « lui a été restitué plus tard, après vérifications et interventions des plus hautes autorités ».