Gambie : Le 7e contingent sénégalais de l’Ecomig récompensé par la CEDEAO

En Gambie, la CEDEAO a organisé une cérémonie de remise de médailles de maintien de la paix, aux soldats du 7e contingent sénégalais de l’Ecomig. L’évènement s’est déroulé le jeudi 18 juillet dernier à Banjul.

Au total 618 officiers, sous-officiers et militaires de divers corps et services de l’Armée sénégalaise ont été décorés par l’organisation communautaire. Lors de la cérémonie, la représentante résidente de la CEDEAO et cheffe de mission de l’Ecomig Miatta Lily French a remercié le 7ème contingent pour son sens de la solidarité et du partage.

La Gambie et le Sénégal ont « un destin commun »

En effet, les soldats sénégalais ont ouvert les portes de leurs installations médicales à la population gambienne, lui offrant des soins de santé et des médicaments. Pour Mme French, « cette posture (du 7e contingent) n’est guère surprenante compte tenu des liens fraternels et de bon voisinage entre les peuples frères de la Gambie et du Sénégal ».

Prenant la parole à la suite de la représentante résidente de la CEDEAO, le commandant du 7ème contingent Madior Fall, a indiqué que ses hommes n’ont pas eu besoin de temps pour prendre la mesure de leur mission. Ils ont rapidement établi des liens avec les populations locales, conscients que la Gambie et le Sénégal ont “un destin commun”.

Une Gambie sans paix et sans stabilité c’est aussi un Sénégal sans paix et sans stabilité, a déclaré Madior Fall, très soucieux de la réussite de la mission de ses hommes. Le chef de l’Ecomig, le colonel Boubacar Touré, a pour sa part salué les contributions des soldats du contingent sénégalais à l’instauration de la stabilité en Gambie.