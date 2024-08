Après la levée de la suspension des ASC par l’ONCAV, l’ASC Pakao Manconomba pose des conditions strictes avant de reprendre la compétition.

« L’enjeu est de taille, car au-delà des simples rivalités sportives, c’est l’avenir du vivre-ensemble dans la commune de Oudoucar qui est en jeu ».

La reprise des activités sportives des Navétanes dans la commune d’Oudoucar est marquée par des tensions persistantes entre l’ASC Pakao Manconomba et le village d’Oudoucar. Après que l’ONCAV a levé la suspension des ASC, la section ORCAV de Sédhiou a rapidement informé les équipes concernées et les a invitées à la table des négociations. Cependant, l’ASC Pakao Manconomba a réagi avec prudence, saluant l’initiative tout en exigeant la résolution d’un conflit non résolu datant de la saison précédente.

Lors d’une assemblée générale convoquée ce vendredi 30 Août 2024, par Bounama Diané, le président de l’ASC Pakao Manconomba, les membres ont exprimé leur mécontentement face aux violences survenues lors de leur demi-finale contre l’ASC Soumboundou. Ils ont rappelé que ce match, qui s’est déroulé la saison dernière, avait été interrompu après l’envahissement du terrain par des supporters de l’ASC Oudoucar. « Alors que Oudoucar ne jouait pas, pourquoi ont-ils attaqué nos joueurs et supporters ? » a interrogé un membre de l’ASC Pakao Manconomba, soulignant l’absurdité de l’agression.

La situation avait dégénéré en affrontements, faisant des blessés des deux côtés. Les membres de l’ASC Pakao Manconomba ont également déploré que plusieurs de leurs joueurs et supporters aient été emprisonnés à la suite d’une plainte déposée par l’ASC Oudoucar, une action qu’ils jugent injuste et non fondée. Pour eux, il est « inadmissible de passer l’éponge sur cette affaire pendante devant la justice sans identifier les coupables ».

Avant de s’engager à nouveau dans la compétition, l’ASC Pakao Manconomba exige plusieurs conditions. Parmi celles-ci figurent la publication du rapport du match de demi-finale contre l’ASC Soumboundou, suspendu en raison des violences, des sanctions financières contre les responsables des violences, et le paiement des indemnités pour les blessures subies par leurs joueurs et supporters, La délocalisation des matchs hors du village de Oudoucar, un point crucial pour rassurer les parents inquiets. Ces exigences sont présentées comme des prérequis essentiels pour garantir la sincérité et l’équité de la compétition.

Certains membres de l’équipe de Manconomba sont allés plus loin, suggérant au bureau de l’ASC de s’affilier à une autre zone si leurs conditions ne sont pas respectées. « Il est inconcevable de reprendre la compétition sans que justice ne soit rendue et sans assurances quant à notre sécurité, » a déclaré l’un des responsables de l’ASC lors de la réunion.

Le retour des Navétanes à Oudoucar, un événement normalement festif et rassembleur, est ainsi assombri par ces tensions non résolues. L’avenir de la participation de l’ASC Pakao Manconomba dépendra de la capacité des autorités sportives à répondre à leurs demandes de justice et de réparation. Dans ce contexte, l’ONCAV et l’ORCAV de Sédhiou ont une lourde responsabilité pour rétablir la confiance et garantir une compétition pacifique et équitable.

