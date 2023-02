Pape Gueye, le sauveur de Séville, a convaincu les dirigeants qui sont prêts à tout pour le garder

Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye est en train de devenir un joueur clé pour l’équipe de Séville FC. Récemment, Séville se retrouvait dans une situation difficile, se battant pour éviter les positions de descente en deuxième division. Cependant, grâce à plusieurs changements apportés par le manager Jorge Sampaoli, la situation s’est considérablement améliorée et l’équipe se dirige maintenant vers une fin de saison calme en LaLiga et de grandes ambitions en Ligue Europa.

L’arrivée de Pape Gueye a été un facteur clé dans cette amélioration. Ce milieu de terrain polyvalent couvre toutes les positions sur le terrain et, en plus de détruire les attaques adverses, il est également une pièce importante pour la construction du jeu de l’équipe. Pape Gueye est un joueur vraiment polyvalent et l’une des grandes surprises qui expliquent la montée en puissance de Séville.

Malgré le fait qu’il ne joue que pour Séville depuis trois matchs, Pape Gueye a déjà montré un niveau exceptionnel et un potentiel incroyable pour devenir une légende à Nervión. Emprunté à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison, selon ElDesmarque, Séville pourrait finaliser son recrutement cet été pour une somme proche de 10 millions d’euros. Cela montre à quel point l’équipe est satisfaite des performances de Pape Gueye et combien ils sont prêts à débourser pour s’assurer de sa signature définitive.