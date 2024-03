Olympique de Marseille : Geoffrey Kondogbia plaide pour une prolongation de Pape Gueye

Pape Gueye, actuellement en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, semble se diriger vers un départ, laissant planer la possibilité d’un transfert libre. Cependant, certains coéquipiers, dont Geoffrey Kondogbia, n’ont pas encore abandonné l’idée de le convaincre de rester au sein du club phocéen.

Âgé de 25 ans, Pape Gueye a seulement disputé six matchs en Ligue 1 cette saison et son contrat expire le 30 juin 2024. Malgré deux offres de prolongation émises par le club, le milieu de terrain défensif n’a pas encore donné suite, laissant entrevoir un départ imminent. Geoffrey Kondogbia, son coéquipier de l’Olympique de Marseille et international centrafricain âgé de 31 ans, a exprimé son soutien au joueur sénégalais.

Après la victoire de l’OM contre le FC Nantes (2-0), Kondogbia s’est transformé en agent sur les réseaux sociaux. Il a commenté une publication du milieu de terrain des Lions en disant : « Prolonge Pape ! ». Ce geste montre clairement que Kondogbia souhaite que son coéquipier prolonge son aventure à Marseille. Il reste à voir si l’appel de Kondogbia influencera la décision de Gueye quant à son avenir. La situation demeure tendue, et l’issue de ce dossier sensible continuera d’animer les discussions dans les coulisses de l’Olympique de Marseille.