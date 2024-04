OM – Mercato: Pape Guèye va s’engager avec Villarreal pour 4 ans

C’est Dsports qui donne l’information! Le milieu de terrain sénégalais a déjà trouvé un accord avec Villarreal. Pape Guèye, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, va s’engager avec Villarreal pour un bail de 5 ans dont un en option, informe le média spécialisé.

« Le clan du joueur et l’équipe espagnole se sont rencontrés hier, lundi, pour finaliser et conclure le deal. Ils sont finalement tombés d’accord sur tous les points abordés et ont bien trinqué avant de se quitter en attendant l’officialisation de l’arrivée de la patte gauche », lit-on dans l’article signé par Bacary Cissé.

Ce dernier révèle que le natif de Montreuil aura le plus gros salaire de l’écurie, assorti d’une prime de signature avoisinant les 3 millions d’euros (1,965 milliards FCFA environ).