Foot – Mamadou Niang : « Il ne faut pas avoir peur de jouer contre cette équipe de Paris »

A quelques heures du classico OM vs PSG, Mamadou Niang donne les clés du match à son ancien club. L’ancien attaquant phocéen est optimiste et pense que Marseille aura toutes ses chances. Dans l’entretien accordé à la Ligue 1 Uber Eats exploité par Senego, il a suggéré aux joueurs marseillais de ne pas avoir peur du PSG.

« Déjà, il faut qu’ils entrent dans le match avec le même état d’esprit (Ndlr: que lors de leur dernière confrontation en coupe de France 2-1 pour l’OM). Il ne faut pas avoir peur de jouer contre cette équipe de Paris. Monaco l’a aussi montré la semaine suivante en étant capable de jouer. Marseille doit s’en inspirer », a-t-il confié. Et d’ajouter: « c’est vrai qu’avec Kylian Mbappé, ce sera un match totalement différent, où il va falloir laisser moins d’espace dans le dos de la défense et presser un peu moins haut. Mais Marseille aura toutes ses chances car c’est une équipe qui a du cœur, qui se donne à fond et qui joue ».

Interrogé sur ses meilleurs souvenirs de Classique, l’ancien buteur des Lions du Sénégal fait savoir que ce sont les victoires, obligatoirement. « A domicile ou au Parc des Princes, ça reste de bons souvenirs. À mon époque, on connaissait souvent un dénouement positif. Je n’ai connu que deux défaites face à Paris lors de mon passage à l’OM, mais c’était sur des matchs décisifs, comme la finale de Coupe de France en 2006 (défaite 2-1) », a-t-il indiqué.