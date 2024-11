Le directeur général de la Radiodiffusion-Télévision du Sénégal (RTS), Pape Alé Niang, était l’invité de l’émission matinale “Salam Sénégal” sur Radio Sénégal Internationale (RSI) ce lundi. Il a critiqué la gestion de son prédécesseur, Racine Talla et révèle avoir découvert un important « gouffre financier » au sein de la boîte. Selon Pape Alé Niang, le président de la République a d’ailleurs saisi l’Inspection Générale d’État (IGE) pour examiner la situation.

Après six mois à la tête de l’audiovisuel public, Pape révèle que « nous sommes dans un gouffre financier, du moins selon les révélations faites par un cabinet d’audit durant deux mois ». Il ajoute : « La RTS croule sous des dettes. J’avais l’habitude d’interpeller le directeur administratif et financier pour lui dire que j’avais l’impression que nous ne payions pas nos fournisseurs, car chaque jour, sur ma table, tombent des factures salées ».

« La RTS traverse de grandes difficultés sur le plan financier, mais nous nous battons. Le rapport d’audit est sur ma table », poursuit le DG de la RTS.

Il révèle également que « l’Inspection Générale d’Etat (IGE) viendra faire son travail, car le président de la République l’a décidé ».

Pour illustrer ses propos sur ce gouffre financier, il cite l’exemple de la tour de la RTS. « Prenez notre tour, inaugurée en grande pompe avec des discours dithyrambiques pour le Président Macky Sall ; cette tour a déjà englouti 33 milliards et n’est pas opérationnelle ».

Abordant tout d’abord la couverture des élections législatives, Pape Alé Niang précise que, grâce à l’accompagnement de l’État, la « RTS couvre les 41 listes de candidats et produire des journaux de campagne sous la supervision du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), garantissant ainsi une couverture équitable et équilibrée de toutes les listes en lice ».