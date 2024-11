Le président de la Fédération de basket, Me Babacar Ndiaye, a exprimé ses inquiétudes quant à l’organisation de la prochaine Fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket 2025 à Dakar Arena. En marge de l’Assemblée générale de la fédération, il a évoqué un conflit potentiel avec l’Open de judo, prévu à la même période.

Selon Me Ndiaye, ne pas organiser à temps ces qualifications pourrait entraîner des sanctions de la Fiba pour le Sénégal. Il a rappelé que l’événement doit avoir lieu à Dakar Arena du 22 au 24 novembre. Cependant, la Fédération de judo a déjà signé un contrat pour utiliser la même enceinte du 21 au 24 novembre 2024, affirmant avoir versé une partie des 13 millions Cfa exigés.

Me Ndiaye a contacté le ministère des Sports pour résoudre cette situation, se disant rassuré par les assurances reçues. Il souligne l’importance de ces qualifications pour le pays, rappelant la construction de Dakar Arena pour le basket après la victoire de 2015. Les préparatifs, y compris la réservation d’hôtels pour huit équipes, sont déjà en cours.

En cas d’impossibilité d’utilisation de Dakar Arena, le Stadium Marius Ndiaye a été suggéré comme alternative. Cependant, Me Ndiaye précise que cet espace est réservé aux entraînements selon les accords signés, et une partie du matériel nécessaire est déjà installée.

La liste des joueurs pour cette qualification sera annoncée sous peu. Les matchs du Groupe B, comprenant le Sénégal, le Cameroun, le Gabon et le Rwanda, ainsi que ceux du Groupe C, avec le Soudan du Sud, la RDC, le Mali et le Mozambique, se dérouleront à Dakar Arena.