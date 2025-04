Anta Babacar Ngom dénonce fermement la loi d’interprétation de l’amnistie de 2024

La députée et présidente de l’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC), Anta Babacar Ngom, a vivement condamné l’adoption imminente de la loi d’interprétation de l’amnistie de 2024, qu’elle qualifie de véritable “régression démocratique”. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, elle estime que ce texte va à l’encontre des aspirations profondes du peuple sénégalais, en quête de rupture et de justice.

“Je refuse cette manipulation politicienne, ce détournement du droit au profit d’une vengeance déguisée”, a-t-elle martelé, dénonçant une démarche contraire aux principes de transparence et d’équité. Face à ce qu’elle considère comme une loi injuste, Anta Babacar Ngom plaide pour son abrogation pure et simple et propose, en alternative, la création d’une Commission Vérité et Réconciliation. Cette initiative permettrait, selon elle, d’instaurer un climat de dialogue et de justice apaisée, à même de renforcer la cohésion nationale.

Elle en appelle ainsi à l’ensemble des acteurs politiques, religieux, citoyens et à la société civile pour “choisir ensemble la vérité, le pardon et la réconciliation plutôt que la division et les règlements de comptes politiques”. Son appel intervient dans un contexte marqué par des débats intenses et des réactions contrastées au sein de la classe politique comme de l’opinion publique, témoignant des profondes attentes en matière de gouvernance et de justice au Sénégal.