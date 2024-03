Palmarin: les femmes honorées à travers le premier placement de moutons dans le cadre du projet IMAM

Les femmes de la commune de Palmarin dans l’arrondissement de Fimela, département Fatick, ont été à l’honneur pour célébrer les premiers placements de brebis dans le cadre du projet IMAM, Initiative des Maires pour l’ Autosuffisance en Moutons, un projet d’appui aux femmes pour lutter contre la pauvreté. Dans ce cadre 61 moutons et des géniteurs ont été distribués aux GIE de femmes de la commune .

C’est un projet d’appui aux personnes vulnérables pour une autosuffisance en moutons par l’activité d’élevage d’ovins. Actuellement 86 moutons ont été distribués pour 43 bénéficiaire en raison de deux brebis par bénéficiaire.

Selon Mamadou Abib Ka coordonnateur de IMAM, le projet est une initiative de l’association des maires du Sénégal avec comme partenaire stratégique le ministère de l’élevage et des productions animales et l’ONG AFOR International Sénégal.

La commune de Palmarin avait contribué à hauteur de 6millions et a acheté des brebis pour donner aux premiers bénéficiaires avec le passage des bonds pour ensuite permettre une diffusion des brebis dans le groupe et dans l’intérieur de la commune. Au terme de ce projet l’objectif, sera de réduite le gabe d’importation de mouton par une contribution à hauteur de 30% dans le pays .

Le maire de Palmarin Mame Singui Sarr s’est réjouit de l’appui décernée aux femmes de sa commune en ce mois dédié à la femme.

A l ‘occasion de la cérémonie, des lits médicalisés ont été aussi offerts aux postes de santé de la commune, de Ngallou à Djiffer.

Face à la presse, le maire est revenu sur le manque d’eau qui sévit dans la commune et environs et a donné des assurances sur l’accès à la terre pour les femmes et l’accès à l’eau .”Nous avons visités avec la SEOH, l’OFOR et les autres maires des communes de l’arrondissement de Fimela, les installations de Tassette. Le problème c’était la présence d’une quantité énorme de calcaire dans les tuyaux, c’est pourquoi l’eau ne passe pas normalement selon les explications des techniciens trouvés sur place, a dit le maire. Il a ainsi rassuré que d’ici trois mois le manque d’eau ne sera plus qu’un vieux souvenir”.

Elisabeth Tambédou représentant du cadre de concertation des femmes de Palmarin à savoir l’ONG Nebeday, l’ICD Afrique, Universel, Elle a profité de cette évènement dédié aux femmes pour apprécier le soutien que la mairie leur apporte avant d’énumérer les difficultés aux quelles elles sont confrontés dans le travail. Néanmoins elles ont toujours besoin de financements et d’accompagnements surtout pour avoir de l’autorisation FRA, pour pouvoir être autonomes et créer des emplois.

Les femmes de Palmarin s’activent dan le maraichage, la transformation des produits agricoles, halieutiques et agroforestiers, aussi dans la production de sel.