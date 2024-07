Arrestation d’Ameth Suzanne Camara : Le député Abba Mbaye (Taxawu) prend position

Réagissant à l’arrestation de l’opposant Ameth Suzanne Camara pour offense au chef de l’État, le député de Taxawu Sénégal, Abba Mbaye, a plutôt appelé les acteurs politiques à être plus responsables.

Selon lui, les politiciens doivent se remettre en cause. « La politique n’autorise pas toutes les dérives. Je ne vois pas l’intérêt d’insulter le président de la République. Maintenant, on m’objectera de dire que les membres du nouveau régime se sont permis toutes les dérives », a-t-il indiqué sur les ondes de Radio-Sénégal.

Ce proche de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall est d’avis que quand la parole politique perd sa crédibilité, c’est impossible d’avancer sur une réforme.

« Si, aujourd’hui, on a besoin de retrouver la crédibilité de la parole publique, que l’autorité soit crédible, je pense que ce sont les hommes politiques qui doivent se remettre en cause. Dans ce pays, on se permet de s’insulter, de se calomnier, d’injurier », a-t-il ajouté, faisant savoir que « certains financent également leurs médias, embauchent des chroniqueurs, de faux analystes rien que pour proférer des insultes ».

Abba Mbaye pense, tout de même, que la première responsabilité, c’est de faire en sorte que la parole et la politique au Sénégal soient assainies. « C’est une mission impérieuse et c’est un devoir que tous les hommes politiques doivent s’imposer. Moi, dans ma culture politique, dans ma formation politique, il y a des dérives qu’on ne se permet pas. Parce qu’à la base, je n’ai jamais vu mes mentors faire ce genre de choses », a-t-il enfin tenu à préciser.