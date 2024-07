Le visage qu’offre la commune de Dougué, dans le département de Goudiry, est désespérant. En cette période d’hivernage, entrer ou sortir dans cette commune relève d’un véritable parcours du combattant, à cause de l’état cahoteux de la route Goudiry – Dougué. Les habitants, par la voix de Bandiko Diakité, responsable des jeunes, demandent la poursuite des travaux de bitumage de l’axe Goudiry – Diankhemakhan passant par Dougué dont le lancement a eu lieu depuis décembre 2023 par l’ancien président Macky

Selon le porte-parole des populations, l’enclavement de cette zone a un impact négatif sur la libre circulation des biens et des personnes en cette période d’hivernage et engendre des conséquences néfastes sur le développement socioéconomique de la zone. S’y ajoute l’électrification. L’éclairage de leurs maisons et des rues est plus qu’une demande sociale pour faire face à l’insécurité galopante qui y règne et pour réduire le taux le taux de chômage et d’émigration qui gangrène la jeunesse.

Par la même occasion, les populations demandent la construction de salles de classe et l’affectation d’un personnel enseignant en nombre pour mettre leurs élèves dans de bonnes conditions d’études dans le seul collège de la commune construit par la diaspora.

Pour ces habitants du Boundou, c’est écœurant de voir, après plus de soixante ans d’indépendance, une commune sans électricité ni route carrossable encore moins d’école digne de ce nom. Ils sollicitent du président Bassirou Diomaye Faye et de son gouvernement une discrimination positive, à l’instar des autres villes et villages de l’intérieur du pays.