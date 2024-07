Mame Fama Gaye a remporté la couronne de Miss Sénégal pour l’édition 2024. La Miss Fatick s’est imposée devant les treize autres candidates, vendredi dernier. Elle succède à Fatou Lô, dernière vainqueur du concours suspendu trois ans durant.

En plus de la couronne, de l’écharpe et du bouquet de fleurs qu’elle a reçus après avoir été désignée vainqueur, Mame Fama Gaye a eu droit en plus à un terrain, une enveloppe d’un million de francs CFA et une bourse d’études d’une valeur de «plusieurs millions» de francs CFA, selon Bés Bi, qui donne l’information.

La nouvelle Miss Sénégal est âgée de 24 ans pour 1m80. Elle est étudiante en master 2 à la faculté de sciences juridiques de l’UCAD. Fatou Bintou Guèye (Louga) et Maïrame Ly (Dakar) sont, respectivement, première et deuxième dauphines.