Assoiffées depuis plus de 7ans, les populations de l’axe Diofior, Fimela, Palmarin ont crié leur ras le bol

Ne sachant plus où donner de la tête, le collectif pour la défense des intérêts des communes de Diofior, Fimela et Palmarin, a organisé samedi un point de presse pour fustiger avec la dernière énergie le manque d’eau qui sévit dans la zone depuis plus de sept ans. L’eau vendue et qui devait être gratuite, selon les populations n’est plus disponible dans les iles du Saloum. La conférence de presse est une réaction parmi tant d’autres, des marches ont été organisés en 2021.

“Nous avons besoin d’eau, nous sommes fatigués et le problème a trop duré mais nous n’allons pas trop tirer sur la corde sinon cela risque de se casser a dit Edouard Ndigue Ndong le président du collectif pour la défense des intérêts des communes de l’arrondissement de Fimela. Le Projet Notto, Ndiosmone, Palmarin était très promoteur mais par défaillance technique les choses ne marchent plus. Les communes de Diofior, Fimela et Palmarin se trouvent dans les iles du Saloum, première destination touristique du Sénégal avec des centaines d’hôtels et restaurants, donc ces inimaginable de rester sans eaux. La situation a fait que ces réceptifs fonctionnent à moitié et d’autres ont fermés entrainant la perte d’emplois et le chômage, par conséquent un manque à gagner. On ne peut pas parler d’un Sénégal émergent, du développement surtout du tourisme, sans au minimum avoir de l’eau poursuit Mr Ndong qui considère qu’ en un mois le problème de l’eau peut être réglé définitivement. Pour lui, c’est extraordinaire qu’ en 2024 on n’arrive pas à avoir d’eau dans les iles du Saloum. Si pour pouvoir acheter de l’eau, on organise des marches alors c’est le comble. Avec le manque d’eau les sources de revenues diminuent et les dépenses augmentent“. Il a déploré le fait que les autorités ont tendance à pousser les populations à aller vers des marches et manifestations pour de meilleures conditions de vie.

Quant à Ablaye Séne, enseignant et membre du collectif, “des efforts considérables ont été faites par le collectif pour des solutions au manque d’eau. Ils ont à deux reprises rencontrés le ministre Serigne Mbaye Thiam et organisés des marches pour se faire entendre mais sans amélioration de la situation. Il n’y a pas d’eau alors que des citernes sont vendu à une tiers de personnes ,chose anormale dit-il. Dans l’arrondissement les robinets ne coulent normalement qu’en période d’hivernage. Pour lui avec le manque d’eau l’économie et le développement vont en pâtir car nous somme dans une zone sylvopastorale“. Il a aussi soulevé de vieilles doléances comme la surfacturation de l’eau( les facture sont très chère bien bien qu’il n y a pas d’eau, 275F le mètre cube, c’est extrêmement chère). Le droit de branchement revient à 75000 F de 0 à 2O m et au delà, à 200000 francs voir plus. La qualité de l’eau qui a une forte teneur en calcaire est source de maladies.

Gérard un toubab parmi les hôteliers qui étaient venus assister à la conférence de presse a souligné que le problème c’est pas les tuyaux de petits diamètres car à Mar Loth les tuyaux sont de grand diamètre et il n’y a pas de pression, c’est incompréhensible car on avait un peu d’eau qui coulait mais actuellement il n’y a plus rien, donc ce n’est pas un problème de diamètre. Dans tout le Saloum il n y a plus d’eau depuis plus de huit jours, plus rien. Avant il y avait que des gouttes qui sortaient des robinets pendant une heure dans la journée, maintenant on est obligé de faire venir des charrettes pour acheter de l’eau et pouvoir travailler. On souffre dans les hôtels et restaurants, on ne peut plus travailler, les clients ne peuvent plus se laver, c’est devenu insupportable et on espère que la situation vas s’améliorer et qu’on puise se recréer des emplois dans la région pour que les gens vivent correctement.

Madeleine Daba Diogoye membre du CDP a vivement déplorer la situation en tan que mère de famille, à Palmarin on achète le bidon entre 100 et 200 frs CFA, dans une famille on peut acheter jusqu’à 1500 d’eau dans la journée Dans les cases de santé, la prise en charge des malades fait défaut avec le manque d’eau. A Palmarin ce n’est seulement qu’au mois d’Août que les robinets coulent normalement surtout à Ngounoumane, Gueth et Djiffer.

La situation est très déplorable et concerne l’axe Tataguine jusque dans les iles du Saloum une zone humide qui ne manque pas d’eau, par ce que arrosé par le fleuve Sine Saloum, mais il faut de l’eau potable. Dans la zone il n y pas d’eau et les localités où on parle d’eau la pression est extrêmement faible et ne coule qu’entre 22h et 4h du matin.

Le gouvernement est directement interpellé. La société SEOH chargée de la distribution de l’eau s’il n’est pas compétent qu’on le remplace par une autre qui seras capable de fournir de l’eau en qualité et en quantité, bien que l’eau n’étant pas une compétence transférée, mais il y a le minimum à faire. L’étape suivante c’est de boycotter le paiement des factures, tant que la situation ne sera pas réglée dans les plus brefs délais sinon il faudra toucher là où çà fera plus mal pour se faire entendre.