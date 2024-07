Baisses des prix des denrées, reddition des comptes… : Malick Gackou rompt le silence et affirme son …

Resté aphone, depuis la prise de fonction du nouveau Président de la République Bassirou Diomaye Faye et son équipe gouvernementale drivé par Ousmane Sonko, le leader du Grand Parti (GP) Malick Gackou rompt enfin le silence. Abordant la situation du pays lors de la réunion du bureau politique du GP, mercredi dernier, le candidat malheureux à la dernière présidentielle de mars a donné son appréciation sur plusieurs décisions prises par le tandem Diomaye-Sonko durant leurs 100 premiers jours d’exercice du pouvoir.

Selon l’ancien numéro 2 de l’Afp, le contexte économique et social difficile est dû « aux échecs répétés du régime du Président Macky Sall qui ont fini de plonger notre pays dans cette crise profonde ». Ainsi, souligne le communiqué du bureau politique du GP : « le Président El Hadji Malick Gakou a salué les mesures prises pour la réduction de certaines denrées de première nécessité, la reddition des comptes, les réformes du système judiciaire et exhorte les nouvelles autorités, notamment le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko à entreprendre toutes réformes nécessaires pour réaliser les espoirs du peuple sénégalais ».

Gackou a également réitère à ses alliés du Pastef (le Président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko) « le soutien résolu et sans condition du Grand Parti ». Ce, poursuit le communiqué, « conformément à la Charte de la Coalition Yewwi Askan Wi qui prônait une collaboration franche des partis membres et l’engagement à soutenir, le cas échéant, le candidat du parti ou membre de la Coalition qui serait qualifié au second tour. Le soutien au Président Bassirou Diomaye Faye qui est passé dès le premier tour est donc une évidence ».

L’ancien président du conseil régional de Dakar, affirme « son engagement à travailler avec les nouvelles autorités étatiques pour le développement économique et social de notre pays ».