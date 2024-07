Mali: 16 morts et 48 blessés dans une collision entre deux bus

Une collision entre deux bus jeudi dans le centre du Mali a fait 16 morts et 48 blessés, dont 6 sont dans un état grave, a annoncé le ministère des Transports dans un communiqué reçu vendredi par l’AFP.

“L’accident résulte d’une collision frontale entre un car de transport voyageur de la compagnie Fakala Transport en provenance de Mopti et un autre de la société Ascofaré Transport se déplaçant dans le sens inverse”, à Ouan, dans la région de San.

Toutes les personnes blessées ont été prises en charge et transportées au centre de santé de référence de San par les agents de la protection civile.

Les causes probables de cet accident sont l’excès de vitesse et l’imprudence des conducteurs, selon le ministère, qui ajoute qu’une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de l’accident.

Au Sénégal, pays voisin, un accident jeudi entre Ndouloumadji et Ourossogui, près de la frontière mauritanienne, a fait 6 morts et 14 blessés, dont sept grièvement, a indiqué le président Diomaye Faye sur sa page Facebook, qui a présenté ses “condoléances les plus attristées”.

Les accidents de la route sont fréquents au Mali et au Sénégal. Ils sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules, et à des défaillances humaines.