Casamance : La route de la zone des palmiers ouverte à la circulation, 24 ans après sa fermeture pour…

La route de la zone des palmiers qui permet aux populations de Djignaky de rallier rapidement la capitale communale a été ouverte à la circulation, 24 ans après sa fermeture. Fermée en 2000, à cause de l’insécurité grandissante en Casamance et dans cette zone notamment, ancien bastion des combattants du MFDC, cet axe routier entre Mongole et la RN 5 reprend du service.

Les autorités locales et administratives ont procédé à sa réouverture, au grand bonheur des populations. Ces dernières ont longtemps souffert de la fermeture de cette voie, selon le Maire de Djignaky. Alphousseny Diémé de révéler que cette zone des palmiers comporte presque la moitié des villages que la commune dispose. Et donc la réouverture de cette route revêt d’une importance capitale selon le Maire. Elle garantit et favorise un essor économique de la zone et de la commune, en plus de faciliter la circulation des personnes, elle permet le désenclavement de la zone et l’accès des populations plus facilement aux infrastructures de santé établies dans les autres localités du département en cas d’urgence.

Le Sous-préfet de Kataba 1, Mamadou Wagué, a rassuré les populations sur la présence militaire dans le cadre du maintien de la sécurité dans la zone et la préservation de la paix. L’autorité administrative demande à la population d’intensifier la collaboration avec l’armée et les autorités et de signaler tout acte ou fait suspect.

En vidéo, les réactions du Maire de Djignaky, Alphousseny Diémé et du Sous-préfet de Kataba 1, Mamadou Wagué.