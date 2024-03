Série C Féminine – Italie : Mame Diarra Gueye (Torino C.F) : « Je veux revenir en équipe nationale du Sénégal pour disputer la CAN »

Native de Ziguinchor, Mame Diarra Gueye, une joueuse pétrie de talent, de par sa technicité, sa vivacité, sa vision de jeu et de ses bonnes relances, a débuté sa carrière footballistique au Casa-Sport de 2010 à 2017. Par la suite, elle prend la direction d’Oussouye pour jouer à Asaco de 2017 à 2018. Elle a aussi porté les couleurs de Kaolack FC de 2019 à 2024. Avant son court passage à Jappo Olympique de Guédiawaye, ex-Sirènes, qui était son dernier club sénégalais. C’est en janvier dernier qu’elle s’est engagée avec Torino C.F, pensionnaire de la troisième division féminine de football italien.

Agée seulement de 28 ans, Mame D. Gueye est dotée d’une polyvalence hors pair. Capable d’évoluer en axe central ou encore au milieu. Elle a saisi l’occasion, dans une interview avec Wiwsport, pour revenir sur la raison qui l’a poussée à partir en Italie : « Je suis venue en Italie pour poursuivre ma carrière. Toute personne souhaite s’améliorer dans le domaine dans lequel elle s’active afin d’aider ses parents. Quand l’occasion s’est présentée, je n’ai pas hésité à venir. »

Avant de poursuivre sur sa difficile adaptation en Italie : « Au début, l’adaptation était difficile, vu que les climats sont divers, les pays aussi sont différents et tu vois autre chose. Vivre avec des personnes avec qui vous ne partagez pas la même religion, la même langue, entre autres. Mais avec le temps et surtout avec la confiance, j’arrive à m’adapter très franchement. Maintenant, je me suis acclimatée, je suis bien avec l’équipe et je fais de mon mieux pour m’imposer et gagner ma place. »

Mame Diarra Gueye est très emballée à l’idée de revenir en équipe nationale du Sénégal en vue de la prochaine CAN féminine : « Bien sûr, je rêve de revenir en équipe nationale, surtout avec la CAN qui se profile. Cela fait partie de mes souhaits, je prie Dieu pour que ça se réalise, et je donnerai tout pour y arriver, afin de prendre part à la prochaine CAN. Rien n’est plus beau que de défendre son pays, le Sénégal nous est cher », souligne-t-elle.