Avant de diriger le consulat sénégalais en Catalogne, Aliou Diao a été pendant sept ans vice-consul au Royaume chérifien. Une expérience douloureuse qu’il raconte dans Le Quotidien de ce lundi.

L’enfer au Maroc

«Ce qui m’a le plus révolté dans mon séjour au Maroc, c’est de voir des jeunes, une horde de jeunes, qui vous disent : “J’avais tout, mon boulot, une petite entreprise, je parvenais à subvenir aux besoins de ma famille et je suis parti sans savoir pourquoi“.. […] J’ai vu des instituteurs tenter cette émigration clandestine, des diplômés du supérieur qui n’ont pas fait l’effort de chercher du boulot, des agents de santé, etc. Je n’ai travaillé que dans la douleur pendant mon long séjour au Maroc.

«Le moment le plus douloureux…»

«Les réseaux sont organisés de telle sorte que quand on détecte des gens prêts au voyage sans “intelligence de voyage” le jour de leur arrivée, ils se retrouvent dans le dénuement parce que quelqu’un les a mis dans un appartement et s’est enfui avec tout leur argent. Des gens qui meurent de faim, des gens qui ne pouvaient même pas tuer une poule, mais qui en tuent parce qu’ils sont dans le désespoir. Le moment le plus douloureux de mon séjour au Maroc est l’enterrement de mon propre neveu, le fils de mon propre frère, qui était en phase de décomposition et que je ne pouvais pas ramener au pays. C’est douloureux.

«J’ai hébergé des malades mentaux»

«J’ai enterré des gens en décomposition. J’ai hébergé des malades mentaux, dans cet état à cause de la souffrance physique et psychique. Des malades paralysés, sans aucun contact avec leurs familles. J’ai assisté une personne paralysée chez moi, que je transportais moi-même dans les toilettes.»