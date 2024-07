Niger : Le général Tiani annonce la construction d’une raffinerie de pétrole

Ce vendredi 26 juillet 2024, la junte nigérienne célèbre le premier anniversaire de son putsch. A l’occasion, le président du Conseil national pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), le général Abdourahmane Tiani, s’est adressé à ses compatriotes dans un discours.

Le chef de l’Etat nigérien a justifié le coup d’Etat du 26 juillet 2023 par la nécessité pour le pays de prendre son destin en main, alors qu’il était confronté à des « menaces existentielles » comme le « terrorisme ».

« Toute société minière ou pétrolière de quelque nationalité qu’elle soit… »

Le général Tiani se réjouit de voir le peuple nigérien adhérer à la vision du CNSP, transformant le « coup d’Etat en un vaste mouvement de libération nationale et de reconquête de la dignité populaire ». Les aspirations profondes des Nigériens à la « liberté, à la dignité et la souveraineté nationale » se sont exprimées, constate le putschiste , qui promet de rester fidèle à ces desseins de son peuple, en faisant notamment « respecter très rigoureusement et sans discriminations, toutes les dispositions des législations minières ».

« Toute société minière ou pétrolière de quelque nationalité qu’elle soit, se verra purement et simplement retirer son permis d’exploration et/ou d’exploitation si elle viole les dispositions règlementaires et contractuelles », assure l’homme fort de Niamey.

Un complexe pétrochimique sera également érigé à Dosso

C’est d’ailleurs sur la base de ses « considérants que les Blocs pétroliers Bilma, les Rendus R5, R6 et R7 d’Agadem, les permis miniers d’uranium d’Imouraren et celui de Madaouela sont retombés dans le domaine public de l’Etat ».

Le président du CNSP a par ailleurs annoncé le lancement prochain du projet de construction d’une raffinerie de pétrole. Un complexe pétrochimique sera également érigé à Dosso, dans le Sud-Ouest du pays.