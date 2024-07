Lonase : L’ancien Directeur, Abdourahmane Doura Baldé, nie avoir approuvé des marchés gré à gré

Dans sa livraison du jour, vendredi 25 juillet, le journal Yoor Yoor a révélé à sa Une, que la Direction Centrale des Marchés Publiques (DCPM) a «freiné la boulimie de Doura Baldé» dans un «marché de Gré à gré de 29 367 300 000 F CFA octroyé à la STI et MEGASA CONSTRUCTION » par la Loterie nationale sénégalaise (LONASE).

Une information que dément l’ancien directeur général de la loterie nationale sénégalaise (LONASE). Dans une note parvenue à Seneweb, Abdourahmane Baldé Doura affirme qu’aucun marché gré à gré n’a été approuvé sous sa direction pour la construction des projets cités et et regrette «profondément que ledit journal ait choisi de publier des allégations tendant à faire croire à une dilapidation et une gabegie des ressources publiques sans vérifier les faits».

En effet, selon Abdourahmane Baldé Doura les affirmations du quotidien sont fausses et «les faits tels qu’ils sont présentés sont délibérément déformés» parce que La DCPM a recommandé à la LONASE de lancer une procédure d’appel d’offres dans un projet destiné à développer, à moderniser et à sécuriser les bâtiments de la structure.

Ainsi à travers le communiqué , M. Baldé a annoncé «se réserver le droit d’apporter des suites judiciaires contre toute action de nature à ternir sa réputation».