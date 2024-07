Opposition : Le député Abdou Mbow interpelle Bassirou Diomaye Faye sur le CSM

Le député de Benno Bokk Yakaar (BBY) Abdou Mbow, met en lumière les préoccupations grandissantes de la population face à ”une gestion gouvernementale marquée par la confusion et les controverses”.

« Les Sénégalais sont fatigués… l’arrogance est une étrange maladie », souligne-t-il, pointant du doigt les manquements perçus dans les premiers mois de cette administration. « Monsieur le Premier Ministre, les Sénégalais ont voté, ils ont élu Bassirou Diomaye Diakhar FAYE. Il est temps de vous y faire », insiste-t-il, rappelant l’importance de répondre aux attentes des électeurs sans s’enliser dans des querelles politiques stériles.

Abdou Mbow exhorte le Premier Ministre à abandonner les attitudes de campagne électorale et à se concentrer sur les véritables défis du pays. « Cent jours déjà, que le temps passe vite, pour des Sénégalais qui s’impatientent de vous voir vous atteler aux urgences de l’heure », déplore-t-il, appelant à une action résolue sur des questions cruciales telles que la Déclaration de Politique Générale (DPG), les réformes électorales, et la gestion de la vie chère.

« Au-delà de ces cents jours, les Sénégalais peuvent être enclins à vous faire comprendre que l’arrogance est une étrange maladie », met-il en garde, soulignant l’importance d’écouter et de répondre aux besoins de la population plutôt que de s’enfermer dans une bulle de pouvoir déconnectée de la réalité.

Enfin, Abdou Mbow évoque la différence entre la gestion des affaires courantes et l’exercice du pouvoir avec intégrité et respect pour les institutions. « Une menace, une promesse, une insolence, une courtoisie : cette balance est celle des affaires. Pas celle du Pouvoir », conclut-il, invitant à une réflexion profonde sur les responsabilités et les exigences d’une gouvernance républicaine.