Le diplôme tant convoité en poche, les nouveaux bacheliers doivent se pencher sur leur orientation. Une étape décisive en vue de leur devenir professionnel. Un casse-tête pour beaucoup de futurs étudiants et leurs parents.

Inscription au Sénégal ou à l’étranger, études longues ou courtes, établissements publics ou entités privées… : les titulaires du Bac en 2023 devront choisir.

Le processus démarre lundi prochain et s’étendra jusqu’au 3 septembre. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a publié en ce sens un communiqué repris par L’AS. Il informe que les demandes de préinscription et d’admission dans les établissements publics d’enseignement supérieur du Sénégal se feront via la plateforme campusen.sn.

Les nouveaux bacheliers devront d’abord créer un compte qui leur donnera droit à un numéro d’Identification nationale de l’étudiant (INE). Ils pourront ensuite choisir leur filière avant de valider la demande.