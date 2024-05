Secteur Public: Les systèmes de pointage démarre ce Lundi

Comme annoncé, le système de pointage et de contrôle des horaires va démarrer ce lundi 29 avril 2024, selon le ministère de la fonction publique.

« Dans le cadre du contrôle et du suivi de la présence effective des agents, il est porté à la connaissance de l’assemble du personnel du ministère, i sera procédé au démarrage effectif du système de pointage biométrique déjà mis en place, à compter du lundi 29 avril 2024« , lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction.Le document indique que « ce système, couplé à un dispositif de vidéo-surveillance permet- d’une part, d’effectuer un contrôle d’accès au bâtiment et d’autre part, de monitorer le temps de présence, les retards et les absences des agents« .Le ministère rappelle qu’aux termes du décret n°96-677 du 07 Août 1996 modifiant le décret n°96-982 du 17 septembre 1991 fixant les horaires dans les services administratifs de l’Etat, les horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures avec une pause d’une heure entre 13 heures 30 mn et 14 heures 30 mn.

Au regard de ce qui précède, poursuit le communiqué, tous les agents sont invités à se signaler, à l’arriver comme au départ, par empreinte, sur le terminal situé au poste de police à l’entrée ou au sous-sol. « Toutefois, le personnel d’encadrement et les agents dûment autorisés ne sont pas concernés« , précise le document.

Rappelons que ces dispositifs de pointage biométrique ne sont pas une nouveauté au Sénégal, étant déjà largement utilisés dans de nombreuses structures. En 2022, la mairie de Ziguinchor avait adopté cette technologie sur l’initiative d’Ousmane SONKO, maire de la commune, et actuellement premier ministre de la République du Sénégal.