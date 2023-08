Joal :Un pêcheur appelle son père homosexuel et menace de le tuer

Le pêcheur de Joal Ousseynou Niane a été transféré au bureau du procureur de Mbour, accusé de violence ascendante et de menaces de mort. Son père, Omar Niane, dans la soixantaine, a déposé une plainte contre lui après avoir promis de mettre fin à ses jours et l’avoir traité d’homosexuel.

Tout est parti de la grande mer. Ousseynou Niane eut une altercation avec certains de ses compagnons de pêche à bord du canoë de son père. Il insulte ses collègues d’en face ainsi que leur mère. Omar Niane intervient pour apaiser les tensions.

L’accusé se tourne vers lui et l’injurie. Poussant le bouchon plus loin, il brandit un couteau et se rue vers son père disant qu’il était homosexuel. Les autres pêcheurs s’interposent.

À la fin de la marée, l’homme de 60 ans a été reconduit chez lui par ses employés. Le jour suivant, Omar Niane est retourné travailler sur le quai de pêche de Joal. Son fils, armé d’un couteau et d’une gourdine, revient sur le devant de la scène. Il est alerté par les cris de témoins au sujet de l’attaque de son enfant.

Mais trop tard, Ousseynou Niane a mis son père en difficulté 15 minutes avant l’intervention des autres ouvriers du quai de pêche. Selon L’Observateur, qui relaie l’affaire, c’est ainsi qu’Omar Niane décide de se rendre à la brigade de Joal pour porter plainte contre son fils.

Devant les enquêteurs, ce dernier admet les faits mais attire l’attention sur la responsabilité de son père. Il dit qu’il en fait trop depuis qu’il a divorcé de sa mère. A l’issue de son arrestation, Ousseynou Niane a été transféré au parquet de Mbour.