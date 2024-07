Nomination : Sophie Nzinga Sy nouvelle Directrice générale de l’Agence pour la promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA)

La jeune entrepreneur et spécialiste en design, Sophie Nzinga Sy, a été nommée Directrice générale del’Agence pour la promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA), en remplacement de Papa Hamady Ndao.

Sa nomination a été rendue publique lors de la dernière réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, au palais de la République.

La jeune dame fondatrice de la marque « BAAX » (prêt à porter de luxe) est également l’initiatrice du projet « Dakar design Hub ».

Un programme lancé depuis trois ans, qui insiste sur l’innovation, la qualification par le biais d’une formation professionnelle et dont le premier centre est sis à Popenguine. Ce, dans l’optique de former les jeunes des villages environnants dans les métiers de l’artisanat et du textile.