Niveau en français : Les conseils de Cheikh Yérim Seck à Bassirou Diomaye Faye et…

Cheikh Yérim Seck était l’invité de Faram Facce, sur la Tfm. Le journaliste en a profité pour prodiguer des conseils au tandem au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.

Selon Cheikh Yérim, les deux gouvernants doivent faire des formations pour améliorer leur communication et leur niveau en français.

“Je souhaite le meilleur à Sonko et Diomaye. Mais ce que je leur suggère, en même temps que l’ensemble du gouvernement, de faire des séances de coaching en communication, surtout en français. Sincèrement. Vous savez, on n’arrête jamais d’apprendre, et le français est une langue très difficile“, a fait savoir le journaliste.

Selon lui, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye et plusieurs autres ministres doivent s’entourer de coachs en français pour améliorer leur communication. “Ils doivent chercher des coachs, faire des sparring-partners, débattre, qu’on les entraîne pour qu’ils puissent parler un bon français, en adéquation avec le métier qu’ils occupent“, a ajouté Cheikh Yérim Seck.