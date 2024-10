Niani Toucouleur: Le chef de village de Kounthiaw décédé après avoir longtemps attendu la rétribution de ses terres volées

Les populations du village de Kounthiaw, localité située dans la région de Tambacounda, commune de Niani Toucouleur, arrondissement de Makacolibantang, devront poursuivre sans leur chef, le combat pour la récupération de leurs terres attribuées, sur autorisation du Maire de la commune précitée, à des hommes d’affaire dont Amadou Sy Diagne et autre.

Modou Demba Thiam qui avait tenu à rencontrer Kéwoulo et à faire entendre le cri de détresse des siens, et cela malgré la maladie, a rendu l’âme ce mardi entouré des siens. Son décès survenu a été annoncé à Kéwoulo par sa famille. Comme s’il cherchait à rendre le Sénégal tout entier témoin du malheur des siens, Modou Demba Thiam s’était confié à Kéwoulo dans une interview désormais devenu un testament. Dans cette confession laissée aux juges et à la postérité, Modou Demba Thiam a livré sa part de vérité sur ce scandale foncier qui continue à faire couler beaucoup d’encre dans la région de Tambacounda et à susciter la colère des villageois dépossédés de leurs terres au profits de politiciens proches de l’ancien régime.

Alors que les procédures d’attribution des terres à des promoteurs doivent se faire avec l’aval et l’adhésion des populations concernées, le défunt chef du village de Kounthiaw avait déclaré qu’il n’avait jamais été consulté sur la décision du maire de céder leurs terres à des partisans de Macky Sall dont Cheikh Yérim Seck et Amadou Sy Diagne. Devant les caméras de Kéwoulo, Modou Demba Thiam a déclaré que c’est par les service de M. Saïdou Ba, le maire de la commune, qu’il avait appris que “c’est l’État qui ordonné le morcellement de la foret et son attribution à des hommes d’affaires et politiciens proches de l’APR.”

Après avoir longtemps cherché à récupérer ce bien plus que vital, sources de revenus pour ses populations, Modou Demba Thiam a rejoint son Seigneur, laissant aux humains le soin de trancher ce lourd différend qui plombe l’avenir des habitants de Makacolibantang, de Niani Toucouleurs, de Kounthiaw et autres. Parce que dans cette partie du Sénégal, les citoyens foncièrement attachées à leurs terres vivent dans des conditions très difficiles car manquant d’électricité, de structure de santé de base, de réseau téléphonique et même d’une route praticable leur reliant aux autres localités. Et c’est leur forêt comme leurs marécages où humains et animaux viennent chercher pitance qui leur ont été arrachées et livrées à Cheikh Yérim Seck et compagnie.