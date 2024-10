Port de Dakar : Chavirage du navire « Princesse Jessica », le PAD parle d’incident et rassure

L’image d’un navire en train de couler dans les eaux du Port Autonome de Dakar (PAD) a suscité l’émotion des internautes sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, le PAD a tenu à rassurer le public, précisant qu’il s’agit d’un incident. Le navire « Princesse Jessica », qui était à quai, a été heurté par un autre bateau.

« Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2024, un incident s’est produit au môle 2 du Port Autonome de Dakar. Le navire « Princesse Jessica », à quai, a été heurté par le MV Zografia, entraînant le chavirement du premier. Il est à signaler qu’il y’a pas eu de perte en vie humaine », renseigne le Port Autonome de Dakar dans un communiqué.

Immédiatement après l’incident, les équipes du port sont intervenues pour sécuriser la zone. « Un balisage a été mis en place et les procédures administratives ont été engagées conformément aux réglementations en vigueur. Il est important de souligner que cet accident n’a aucun impact sur les activités portuaires, qui se poursuivent normalement », précise le service de communication du PAD, soulignant que les « mesures nécessaires pour le renflouement du navire « Princesse Jessica » seront rapidement mises en œuvre ».

Il convient de rappeler que ce type d’incident peut survenir dans tous les ports à travers le monde. « Le Port Autonome de Dakar dispose d’un dispositif opérationnel robuste et collabore étroitement avec les administrations compétentes pour réagir de manière efficace et minimiser les impacts », lit-on dans le communiqué.

Le Port Autonome de Dakar tient à rassurer l’ensemble de ses partenaires et clients sur la « gestion proactive de cet incident » et réitère son « engagement à garantir la sécurité et la fluidité de nos opérations ».