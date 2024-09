Naufrage du Bateau le Joola : 22 ans après, aucune leçon retenue par les sénégalais! (Inspecteur Abdoulaye Seydi)

Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, une tragédie jamais vue s’abattit sur le Sénégal et mit fin à l’euphorie d’une première coupe du monde de football réussie dans le pays au matin calme et celui du soleil levant. Hélas, le Sénégal, avec le Diola qui a fait plus de 2000 morts si l’on croît aux chiffres officiels, venait de battre le record indésirable du Titanic qui a sombré un siècle plus tôt!

Au lendemain de cet accident, des mesures ont été prises pour éviter qu’une telle catastrophe se reproduise: éviter la surcharge avec un contrôle rigoureux. Certains citoyens avaient même pris la ferme volonté de ne plus monter sur un véhicule plein : c’est la prise de conscience individuelle.

Aussi fait-il le rappeler, l’État, en reconnaissant tacitement sa part de responsabilité,avait sanctionné le Premier ministre, le ministre de l’équipement et des transports, le chef d’État major général des armées. .. Ces dispositions prises individuellement et collectivement n’ont duré que le temps d’un deuil.

La conscience des citoyens et de l’État n’a pas résisté au temps. Il suffit de se mettre sur un arrêt de bus ou attendre la veille d’un grand évènement religieux pour s’en rendre compte. À qui la faute? Le citoyen pressé ou les autorités de la circulation laxistes! Les torts sont partagés. Cependant, le second c’est-à-dire l’État doit imposer la patience et la discipline au premier, le citoyen, avec contrôle scrupuleux des bus cars, etc.

Si l’on fait un bilan macabre sur les routes depuis la catastrophe du Diola, il apparaîtra qu’il y a de ” petits Diolas ” tous les mois dans notre pays. Et cela doit cesser pour que vive le Sénégal que nous aimons tous.

Inspecteur Abdoulaye Seydi, auteur du roman l”Assaut final publié aux éditions L’Harmattan en 2021