Matam : Le fleuve déborde et crée beaucoup de dégâts

Le niveau du fleuve Sénégal continue de monter à la hauteur de Matam. Ici, le niveau de l’eau est passé, hier, de 8m, 60, à 8 h O0, à la côte de 8m, 62 mercredi matin.

La côte d’alerte de 8 mètres a été dépassée. Conséquence, des débordements sont notés dans le Dandé Mayo Nord, notamment au village de Diamel, situé dans la commune de Matam.

Dans cette localité, le fleuve Sénégal qui est sorti de son lit, depuis quelques jours, a fini d’inonder une grande partie de la piste latéritique qui longe le pont, avant de se répandre sur la partie basse du village.

Face à la force de ruissellement des eaux, le tronçon jusqu’ici emprunté par les charrettes qui assuraient le transport des passagers, est devenu impraticable. La piste a été transformée en ruisseau.

Désormais, après le pont, il faut patauger dans une vaste étendue d’eau avant pour rejoindre le village.

Les précipitations qui continuent de tomber ne vont rien arranger. D’où le cri du cœur lancé par les habitants du village qui ont peur d’être engloutis par les eaux.

« On parlait du pont, maintenant c’est la route, plus précisément, le tronçon entre le quartier et le pont, qui vient d’être submergé par les eaux fluviales. Une situation inédite, car les eaux ont englouti les champs avant de traverser la route pour rejoindre les grands marigots et les concessions situées dans la partie basse du village », rapporte un habitant du village.

Les eaux de crue qui ont gagné le poste de santé du village, n’ont pas épargné certaines habitations où les chambres et les toilettes ont été inondées.

Au regard de la situation qui prévaut à Diamel, tous les villages riverains du fleuve Sénégal sont désormais dans l’expectative.