Mondial-2022 : Une commande record de 23,5 millions de billets

La Coupe du monde de la Fifa Qatar-2022, est attendue avec frénésie par les supporters du monde entier. Ces derniers ont déjà effectué 23,5 millions de commandes de billets, lors de la phase de vente avec procédure de sélection aléatoire clôturée ce 28 avril 2022 à 11 h 00.

C’est lors du tirage au sort final de la compétition que la vente a démarré. Le nombre de demandes en billets démontre que le football est roi, avec une commande record !

Les résidents qatariens, l’Angleterre, l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Brésil, les États-Unis, la France et le Mexique ont le plus commandé de billets. Les matches enregistrant le plus de commandes sont Argentine Mexique, Argentine-Arabie saoudite, Angleterre – États-Unis et Pologne Argentine.

Une fois la commande approuvée et le paiement réalisé, les supporters pourront réserver leur hébergement et demander leur carte Hayya.

Une Coupe du monde qui s’annonce des plus belles.