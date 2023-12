Pour le Quotidien sportif « Record », une grosse perte….

Grosse, très grosse perte pour le Groupe Futurs Médias, et particulièrement le journal sportif « Record ».

Son rédacteur en chef, le brillant Bacary Cissé, a rendu sa démission. Mais, pas de panique, il n’y a aucun problème entre eux. Selon Les Echos, le confrère compte lancer sous peu son propre groupe de presse dénommé Dialang Groupe. Pour le démarrage, il y aura une chaîne YouTube et un site internet qui ne va traiter que des sujets exclusivement liés au football. Bon vent cher confrère.

Bacary Cissé est l’un des journalistes sportifs les plus sourcés football du pays et même du continent. Si on sait que c’est un conseiller privilégié de l’international Sadio Mané…