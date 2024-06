À travers une note parvenue à Seneweb, le service communication de l’Assemblée nationale informe qu’après le lancement officiel de la phase opérationnelle du Projet de rénovation de l’hémicycle intervenu le 17 mai 2023, les travaux ont pris fin.

La même source de renseigner que “cette rénovation qui a donné un tout autre visage à l’Assemblée nationale entre dans le cadre du projet de modernisation des moyens de communication de l’Assemblée nationale du Sénégal avec le public, appuyé par l’Agence coréenne de coopération internationale (Koica)”.

L’on rappelle d’ailleurs que c’est le 2 février 2023, date de la signature du mémorandum d’entente entre le gouvernement de la République du Sénégal et la Koica que le processus a démarré.

Le communiqué précise, toutefois, que “ces travaux réalisés par une compagnie coréenne et deux entreprises sénégalaises concernent la reconfiguration de l’architecture intérieure pour une meilleure distribution de l’espace, l’installation d’équipements de communication audio et vidéo de dernière génération assurant la digitalisation des procédures de prise de parole, de vote et de comptage de voix; l’aménagement de nouvelles cabines modernes d’interprétation et le déploiement de nouvelles plateformes digitales”.

Selon le communiqué, “ces avancées majeures sont le résultat de la volonté du Président Amadou Mame Diop, dès son installation à la tête de l’Assemblée nationale du Sénégal, de moderniser le cadre de travail des députés et de permettre un meilleur accès du public aux informations relatives à l’organisation et au travail parlementaire”.