Le ministre Abdourahmane Diouf : ” L’Afrique a montré son originalité à… “

Dans le cadre de sa tournée dans les universités du Sénégal, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) était ce vendredi au complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK/EF) de Touba.

Accompagné d’une forte délégation, dont le gouverneur de Diourbel Ibrahima Fall, Dr Abdourahmane Diouf a effectué une visite guidée en compagnie du président de ce temple du savoir, Serigne Ahmadou Mbacké Badawi ibn Serigne Fallou Mbacké.

” Le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim a attiré beaucoup notre attention, c’est pourquoi lui est consacrée une journée spéciale pour venir ici discuter avec eux. Quand on vient de nos universités classiques et qu’on arrive ici, on est frappé par un nombre d’originalités. La première originalité, c’est que c’est une université qui va de la maternelle à l’éducation nationale, la formation professionnelle, à l’enseignement supérieur. C’est une vision du khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké qui a cette conception de l’enseignement”, déclare le Dr Abdourahmane Diouf.

Le ministre de l’Enseignement supérieur a rassuré que le gouvernement va continuer à contribuer pour concrétiser le vœu du khalife.

” L’autre originalité, c’est qu’on a vu qu’il n’y a plus de cloisonnement au niveau des langues. Ici, il y’a un mix : le français cohabite avec l’arabe, mais nous avons su mettre la publication et la pratique de la langue wolof. L’une des particularités de cette université avec la vision du khalife, c’est qu’on a pris le meilleur chez les Blancs, on a pris le meilleur chez les Arabes et on en fait un mix en y ajoutant le meilleur chez les Africains. Donc, l’Afrique à travers l’université de Touba a pu monter son originalité”, se réjouit le Dr Diouf.

Le ministre de l’Enseignement supérieur a déclaré que l’État doit apporter sa contribution en assurant le recrutement et le paiement des enseignants.