Société: Ses employés en grève, la société EndeAvour Mining leur enlève le bol de riz et menace de les expulser

C’est une histoire qui ferait rire n’importe lequel des hommes les plus sérieux du monde. Et, c’est l’une des sociétés les plus riches et peut-être les plus réputées et l’une des plus sérieuses dans le domaine des mines de l’or qui s’est ainsi couverte de ridicule.

Ce matin, après avoir envoyé des bus “pour faire évacuer son personnel gréviste” et leur faire quitter leurs chambres de campement, la société EndeAvour Mining s’est illustrée de la manière la plus enfantile qu’on puisse l’imaginer. Comme des gamins qui refuseraient de partager leur pain avec des camarades qui ont refusé de jouer avec la veille, la très sérieuse société EndeAvour Mining a, aujourd’hui, décidé de fermer tous ses restaurants et a refusé l’accés à ses employés.

Au motif qu’ils observent un arrêt de travail, suite au blocage constaté dans les négociations avec la direction, l’usine orifère de Sabodala a décidé que les personnels gréviste devait quitter les chambres où ils sont hébergés. Pire, Mme Lawrence Manjengwa, la vice-présidente en charge des opérations Sénégal, a fait savoir que “le fait de se mettre en grève est synonyme de rupture de contrat.”

En conséquence, dans une note envoyée hier aux responsables de la société, elle a demandé aux employés logés à Sabodala et Massawa de vider les lieux et de regagner leurs domiciles. Si l’on sait que si certains employés habitent la région de Kédougou et environs, la pluspart des contractuels de EndeAvour Mining viennent de l’intérieur du pays comme de la sous région. Face à cette réalité, les employés grèvistes qui considèrent leurs logements comme un bien social reconnu par le droit de travail pour eux et pours leurs familles respectives ont réservé un non événement à cette sommation, poussant ainsi les responsables EndeAvour Mining à leur enlever le pain de la bouche….pardon à les priver de bol de riz….