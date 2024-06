Un franco-sénégalais, a été retrouvé mort dans des circonstances atroces chez lui à Yoff Apecsy dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 mai 2024. D’après les investigations menées par l’équipe de Kéwoulo au sein du quartier, le lebou blanc serait un homme très discret qu’on voyait très rarement dehors. Les rares fois qu’il sortait, c’était pour jouer avec les enfants du quartier pour qui, il achetait des ballons de foot et des maillot .

Selon un boutiquier habitant du quartier, 30 minute avant le meurtre, le lebou blanc était passé acheter du pain. Une autre voisine nous révèle que, 2 jours avant les faits, elle l’aurait vu devant la porte de sa maison avec deux mécaniciens et que c’était la dernière fois jusqu’à l’annonce de la triste nouvelle .

D’autres habitants du quartier nous ont de surcroit informé que le lébou blanc était marié à une jeune femme sénégalaise et avait même adopté un enfant qui serait, tout comme sa mère adoptive, absent à l’heure du crime pour cause d’un voyage effectué à Kaolack avec sa soeur. Nos sources ajoutent que c’est au retour de kaolack, c’est à dire le jours du crime vers 23 h, que les voyageurs ont découverts le corps sans vie du lébou blanc, les mains attachées.

Alertés par les cris et pleures des deux femmes, les habitants du quartier qui sortaient de partout ont petit à petit constitué du monde autour de la maison. Nos informateurs ont aussi soufflé, sous la couverture de l’anonymat, à l’équipe de Kewoulo que la Brigade de recherches de Dakar qui se serait déployée dans le quartier aurait arrêté à ce jour, deux personnes suspectes d’une même famille. il s’agirait de Khadim Top, plus connu sous le nom de Bamba qui serait un mécanicien du lébou blanc et de son cousin, Ass Sarr qui serait lui aussi un électricien de Senecartours.

Poussant nos recherches dans le quartier du meurtre, la mère et le grand frère de Bamba Top nous ont décrit la scène d’arrestation du dernier nommé. Selon eux, le Jour du crime, le lébou blanc avait appelé Bamba au téléphone mais qu’il l’aurait pas eu vu que ce dernier était en salle de sport. Les parents de l’accusé rajoutent que c’est après avoir vu les appels manqués de son patron à son retour de la salle d’entrainement que, Bamba aurait appelé à son tour le lébou en vain. Le portable du défunt sonnerait dans le vide et que c’est à son arrivée au quartier que le suspect aurait vu du monde chez son ami et serait informé de la triste nouvelle. Mieux, les proches de Bamba renseignent que le mis en cause aurait informé à la police que le lébou blanc l’aurait appelé quelques minutes avant et que lui aussi aurait essayé de joindre la victime sans succès. Qu’il mettrait en sa qualité de mécanicien, la voiture du défunt à leur disposition en cas de besoin d’enquete.

Selon toujours les membres des familles des personnes arrêtées, après le drame, la brigade de recherche de Dakar serait venue dans la ruelle de leurs maisons afin de piéger Ass sarr et pouvoir mettre la main sur Bamba Top. Nos interlocuteurs de poursuivre que la brigade aurait appellé bamba Top pour lui demander les clés de la voiture du défunt. Ce dernier qui n’etait pas à la maison, aurait dit à son cousin ass sarr de descendre et de leur remettre les clés. Malheureusement, grande sera la surprise de Ass sarr qui, sera arrêté et embarqué. Quant à Bamba, il serait lui aussi, à son retour d’entraînement, intercepté à l’angle du quartier par un homme qui lui ferait savoir que sa voiture aurait un problème et qu’il aurait besoin des services d’un mécanicien. Animé d’une bonne foi, le mécanicien de profession serait parti jeter un coup d’œil sur la voiture ou il ne remarquera aucun problème. Mais ceci n’était qu’un piège car l’homme qui lui a interpellé serait un policier en civil qui chercherait à lui mettre la main dessus. C’était vers 22h Bamba sera à son tour embarqué malgré qu’il contestait n’avoir rien a voir avec la mort du blanc. Nos interlocuteurs du jour de marteler que, le bornage des téléphones des mis en cause serait déterminant dans ce dossier. Bamba Top et Ass Sarr ont été déférés malgré leurs dénégations.

L’enquête suit toujours son cours et nous y reviendrons avec plus plus d’informations.