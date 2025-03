Ramadan : Une bénédiction achevée, Un engagement continu – Le message de Kewoulo TV à ses fidèles internautes

Chers fidèles internautes et lecteurs de Kewoulo TV, la fin du mois béni de Ramadan est arrivée, un mois de bénédictions, de purification spirituelle et de rapprochement avec Allah (SWT). C’est un mois durant lequel nous avons intensifié nos prières, nos supplications et nos bonnes actions, avec l’espoir sincère que nos efforts soient acceptés par Celui qui est le Tout-Puissant. Mais n’oublions pas, mes chers frères et sœurs, que bien que ce mois sacré touche à sa fin, notre cheminement spirituel continue.

Le Ramadan ne marque pas la fin de nos efforts, mais plutôt un nouveau départ dans notre quête de perfectionnement personnel et spirituel. Continuons à cultiver la patience, la constance et la foi dans nos actes quotidiens. Que notre prière, notre engagement envers les autres et notre sincérité envers Allah soient les témoins de notre croissance spirituelle tout au long de l’année.

Nous demandons à Allah (SWT) d’accepter notre jeûne, nos prières et toutes nos bonnes actions, qu’il nous accorde la force de maintenir notre foi dans les moments d’épreuves et de difficultés. Qu’Il nous permette de vivre un prochain Ramadan encore plus riche en bénédictions et en proximité avec Lui. Que Sa miséricorde infinie nous couvre, nous protège et nous accorde le succès dans cette vie et dans l’au-delà.

À vous tous qui suivez fidèlement Kewoulo TV, nous vous adressons nos vœux les plus sincères. Puissiez-vous être bénis dans vos foyers, dans vos cœurs et dans vos entreprises. Ne lâchez rien et poursuivez vos efforts pour être des musulmans exemplaires. Que votre cœur soit toujours dirigé vers la paix, la sagesse et la lumière d’Allah (SWT).

Qu’Allah vous bénisse et vous accorde Sa protection.

Avec toute notre reconnaissance et notre sincérité,

Bonne fête de korité à toutes et à tous

L’équipe de Kewoulo TV