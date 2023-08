L’ANACIM vient de rendre public son bulletin météo allant du lundi 21/08/23 à 12h00 au mardi 22/08/23 à 12h00.

Au courant de cette journée, de la pluie faible sera notée par endroits sur le littoral (Mbour, Thiès, Dakar, Louga et Cap- skirring). De plus, des orages et pluies sont attendus dans les régions Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou) avec des risques de débordements sur la zone Centre-sud (Fatick, Kaolack, Kaffrine) cette fin d’après-midi allant à la matinée du mardi.

La chaleur sera davantage notée sur le pays notamment dans les régions Est et Centre où les valeurs de températures atteindront 34 à 36°C. Les visibilités seront généralement bonnes, d’après l’ANACIM.